Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 01:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da kapalı restoranda patlama
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da kapalı olan bir restoranda patlama meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Meram ilçesi Yaka Mahallesi Ünzile Sokak'ta bir restoranda meydana geldi.
Bir iş merkezinin üst katında kapalı olan restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alevler yükseldi.
[Fotoğraf: DHA]
Durumu fark eden çevredekiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok iş yerlerinin camları kırıldı. Restoran ve iş yerleri kapalı olduğu için yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Etiketler: Yangın
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