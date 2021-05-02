Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 23:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da bir otelde koronavirüs partisi: Yüzlerce kişi müzik eşliğinde dans etti
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde toplanan yüzlerce kişi, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenledi. Tedbirlere uymayan yüzlerce kişinin müzik eşliğinde eğlendiği anlar kameraya yansıdı.
Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor.
Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanınmazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti.
Yüzlerce kişi müzik eşliğinde eğlendi
Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlendi.
Eğlence anlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüler tepki çekti.
Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe Maske
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