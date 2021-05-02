Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'nda geldiği açıklandı.

Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir."