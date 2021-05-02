Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama: Yunan Adaları'ndan geliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde duyulan yüksek ses vatandaşları tedirgin etti. Bodrum belediyesi sosyal medya hesabından sesin Yunan Adaları’nda yapılan Paskalya kutlamalarından geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'nda geldiği açıklandı.
Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir."
Etiketler: Yunanistan Ege Denizi
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