Van ile İran arasında geçişlerin sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı salgın tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de kapatıldı.

Günlük ortalama 4 bin İranlı turistin geçiş yaptığı gümrük kapısının kapatılması Van ekonomisini de olumsuz etkiledi.

17 Mayıs sonrası açılacak

24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan sadece zorunlu ve ticari amaçlı geçişlere izin veriliyordu. 17 Mayıs sonrası ise kontrollü olarak tüm geçişler yapılabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Abdullah Arvas, "Bizim çalışmalarımız, STK'larımızın çalışması, Van Valiliğimizin çalışması, ilgili tüccarlarımızın çalışması ve acentaların çalışması sonucu bütün bu talepleri biriktirip, Ticaret, İçişleri ve ve Sağlık Bakanlığımıza iletmiştik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 17 Mayıs'tan sonra Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacağı müjdesini verdiler" dedi.

"Bu karar Van'da çifte bayram yaşattı"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ise, "Bu karar Van'da çifte bayram yaşattı. Van esnafı şimdi çok mutlu. Van esnafımız adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla yılda 1 milyon turist ağırlayan Van'da turizmin yeniden canlanması bekleniyor.

