Deniz salyası (müsilaj) olarak adlandırılan tabaka, son günlerde kıyılarda birikerek ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Daha çok Maltepe ve Bostancı sahilinde yoğunlaşan beyaz tabakanın, Marmara Denizine kıyısı olan diğer illerde de yaşandığı öğrenildi.

Deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen olayın, doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı belirtiliyor.