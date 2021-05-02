Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy ve Adalar sahilinde deniz salyasından kaynaklı oluşan beyaz tabaka kıyıda da birikti.
Deniz salyası (müsilaj) olarak adlandırılan tabaka, son günlerde kıyılarda birikerek ilginç bir görüntü oluşturuyor.
Daha çok Maltepe ve Bostancı sahilinde yoğunlaşan beyaz tabakanın, Marmara Denizine kıyısı olan diğer illerde de yaşandığı öğrenildi.
Deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen olayın, doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı belirtiliyor.
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