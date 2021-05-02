Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yol verme kavgası: Önce darp etti, sonra yangın tüpüyle saldırdı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü, sürücülerden biri diğerine yangın söndürme tüpüyle saldırdı.
Beykoz Riva yolu üzerinde bir otomobil ile kamyonetin sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışmaya çıktı.
Otomobil sürücüsü aracından inerek kamyonet sürücüsünü darp etti. Hızını alamayıp, otomobilin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Öfkeli sürücü, tüpü kamyon sürücüsünün üzerine boşalttı.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu.
Etiketler: Yangın
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