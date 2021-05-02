Türkiye bir süredir Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Peki bu durum yeni haftada da sürecek mi?

Hava Tahmin Uzmanı Kazım Ülküseven, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni hafta başında da süreceğini söyledi.

Yağmurla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

Haftanın ilk iki günü kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar, salı günü yağmur da getirecek.

Ülküseven, "Salı günü kuzey ve batı kesimlerde, buna Marmara ve İstanbul da dahil olmak üzere mevsim normallerine inecek tahminimiz" dedi.

Yağış hafta sonuna kadar Türkiye'nin doğusuna ilerleyecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul haftaya güneşli başlayacak. Termometreler 26 dereceyi gösterecek.Salı günü ise mega kentte sağanak bekleniyor, sıcaklıklar 21 dereceye kadar düşecek.

Ankara yeni haftaya 30 dereceye yaklaşan sıcaklık değerleriyle başlayacak. Hava, salı günü yağmurla serinleyecek. Yine de gündüz sıcaklıkları hafta boyu 23 derecenin altına düşmeyecek.

İzmir ise hafta boyunca güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 16 ile 33 derece arasında değişecek.