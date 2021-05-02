Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün 07 FHS 49 plakalı otomobille seyir halinde olan R.A, kapıyı açıp sol ayağıyla kapıya basarken, sağ eliyle de direksiyonu tutup ayakta duracak şekilde otomobili kullanmaya başladı.

Bir süre sonra direksiyonu da bırakan R.A, tehlikeli bir şekilde seyir haline devam ederken, otomobilin üzerine çıktı ve tavanına oturdu.

Yan koltuğunda bulunan arkadaşı ise sürücü koltuğuna gelerek önce cep telefonuyla gelen motosikletli arkadaşlarını çekti, daha sonra ise o da iki ayağını otomobilden dışarı sarkıttı. R.A. ve arkadaşı bir süre bu şekilde otomobille ilerledi.

Tehlikeli bir şekilde kara yolunda seyreden R.A, çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Tehlikeli araç kullanan sürücünün bulunması için Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılan R.A. ile araçta bulunan A.T.'ye, 2 bin 833 lira trafik cezası ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 9 bin 133 TL ceza uygulandı.