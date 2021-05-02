Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca, Ankara Kalesi İçhisar mevkiinde, 37 tescilli 91 yapının turizme kazandırılması için başlatılan "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamındaki restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Ankara'da tarihi mirası ve değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ndeki sağlıklaştırma çalışmalarıyla başkent turizmini de canlandırmayı hedefliyor.

Kale esnafının ekonomisine de katkı sağlayacak projenin tarihi mekan restorasyonunda, başkentli ustalar görev alıyor.

Vatandaştan esnafa, ev sahiplerinden kaleyi restore eden çalışanlara kadar pek çok kişinin emeği ve ilgisiyle cazibe merkezi olmaya hazırlanan Ankara Kalesi, bu sayede yeni bir kimlik kazanarak gelecek nesillere ev sahipliği yapacak.