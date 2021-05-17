Van'da yaşayan Ömer Oflas, 33 yıllık ömrünün 4 yılını demir parmaklıklar arkasında geçirdi.

Denetimli serbestlikle özgürlüğüne kavuşan Oflas, iş bulma konusunda çok zorlandı. Ancak imdadına eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları için hazırlanan proje yetişti.

Hibe desteği aldı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında Oflas da hibe desteği aldı.

Destek programı kapsamında 28 küçükbaş hayvan alan Oflas, bunlardan 20 de kuzu elde etti. Oflas'ın hedefi ise yüzlerce hayvanın içerisinde olduğu bir sürüye sahip olmak.

"İş başvurusu yaptığım yerler beni almadı"

Cezaevinden çıktıktan sonra çok zorlandığını söyleyen Ömer Oflas, "Biz cezaevinden çıktıktan sonra birkaç resmi kuruluşa gidip iş başvurusunda bulunduk, maalesef bizi almadılar" dedi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yönlendirilerek kendi işini kuran Oflas, ailesinin geçimini artık hayvancılıktan sağlıyor.



"Kaderimiz kederimiz olmadı. İyi kötü şu anda tam bir yol aşamasındayız. Bu yolda ilerliyoruz. Tabii ki Allah-u Teala milletimize, devletimize, hükümetimize zeval vermesin."



Van'da 2020 yılında Ömer Oflas ile birlikte 115 eski hükümlü, projesi kabul edilerek destek aldı.

Haber: Hümeyra Pardeli

Kamera: Zafer Kumru



