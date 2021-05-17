İlçeye bağlı Tozlu ve Kızılova yaylalarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilere ait ağıllara kurt sürüsü girdi.

Kurtların saldırısı sonucu 5 besiciye ait 70 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu, 8 hayvan yaralandı.

"Gördüğüm manzara karşısında şok oldum"

Olay anını anlatan Besici Salim Dinç, şöyle konuştu:

Sesleri duyunca evin yanındaki ağıla gittim. Ağılda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Koyunlar korkmuş, keçiler taşların üzerine çıkarak bağırıyorlardı. Kurt saldırısı olduğunu fark ettim. Kurtlar ağıl kenarlarında duvarlardan atlayarak içeri girmiş ve hayvanlarımızı telef etmiş. İnşallah bir daha yaşanmaz."

Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için nöbet tutmaya başladıklarını söyleyen besiciler, yetkililerden yardım istedi.