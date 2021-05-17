Doğu Karadeniz'de, kovanlarını yerleşim yerlerinden yüksek kesimlerdeki bal ormanlarına taşıyan arıcılar, kestane ve orman gülü balı üretecek.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Giresun ve Ordu'da bal ormanı olarak belirlenen alanlarda arıcılara, kestane ve orman gülü bitkilerinden bal üretimi için fiziksel ortam sağlıyor. Her yıl sayısı artırılan bal ormanlarında yollar, çeşmeler, arı koyma yerleri gibi altyapı çalışmaları yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kovanlar zirai ilaçlamadan korunacak

Köylerdeki bal üreticileri, arılarını, fındık bahçelerinde tarım ilacı kullanılmaya başlamadan önce bal ormanına getiriyor.

Giresun'un Güce ilçesinde 547 hektarlık bal ormanına sahip, 40 arıcının faaliyet gösterdiği Boncukçukur köyünde arıcılık yapan muhtar Cabir Fazlı, bölgede sezon boyunca orman gülü ve kestane balı üretimi yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İlk olarak orman gülü balı üretiminin yapılacağını aktaran Fazlı, "Orman gülü balının içerisinde karayemiş de bulunuyor. Orman gülünün ardından 15-20 gün sonra kestane ağaçlarının da çiçek açmasıyla arılar onlardan da nektar alacaktır. Kestane balımız da çok kaliteli oluyor" dedi.

Fazlı, bal ormanlarının arıcılara çok büyük fayda sağladığının altını çizerek, köylerinde 3 bin arı kovanı olduğunu, gelen arıcıların gerek çeşmeleri gerek konaklama yerleriyle burada rahat ettiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Saf ve katkısız orman gülü ile kestane balı sunuyoruz"

Arıcı Abdurrahman Özcan ise bol ve bereketli bir sezon temenni ederek, "Tüketicilere saf ve katkısız orman gülü ile kestane balı sunuyoruz. Allah bize ne verdiyse biz de onları müşterilerimize veriyoruz" diye konuştu.

İşlerinin en zor yanının taşıma süreci olduğunu belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerleştikten sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Bazı arıcılar ormanda kalıyor, bazısı ise yakın köylerden gidip geliyor, arıların günlük kontrollerini, yapılması gereken işleri yapıyor. Sezon boyunca süreç bu şekilde devam ediyor. Bal ormanları da bizlere daha iyi ortam sağladığı için verimde de bir artış meydana geliyor."

25 bal ormanı kuruldu

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Yaycıoğlu da şu ana kadar Giresun ve Ordu'da 25 bal ormanı kurduklarını söyledi.