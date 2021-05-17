Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dolu Karabük'ü beyaza bürüdü
[Fotoğraf: İHA]
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağış sebebiyle ilçe, bembeyaz oldu.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
İlçeye bağlı Karaşar köyünde başlayan yağmur yerini doluya bıraktı.
Yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağan dolu sonrası bölge beyaza büründü.
[Fotoğraf: İHA]
Bir sürücü otomobilinin üzerini ve bölgeyi beyaza bürüyen doluyu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Etiketler: Yağış
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