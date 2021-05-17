Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terör Örgütü
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