Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 kişiye çarpan taksi Seyhan Nehri'ne uçtu
Adana'da motosikletle çarpışan taksi Seyhan Nehri'ne düştü. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesinde, İbrahim Kaya yönetimindeki taksi, Hasan İlter idaresindeki motosikletle çarpıştıktan sonra Seyhan Nehri'ne düştü.
Kazada motosiklette bulunan Hasan İlter ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü Kaya, nehirden yüzerek çıktı.
Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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