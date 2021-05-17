Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ünü genç erkek, yüzde 48,7'sini ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2020 yılında genç nüfusun yüzde 28,6'sının 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,8'inin 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,3'ünün 20-22 ve yüzde 20,4'ünün ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranı Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek



Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, yüzde 12,5 ile Danimarka ve yüzde 12,3 ile Hollanda olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 8,8 ile Bulgaristan, yüzde 9,0 ile Çekya ve yüzde 9,1 ile Letonya olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il



ADNKS sonuçlarına göre 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Beklenen yaşam süresi



Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu.



Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 64,6 yıl, erkekler için 62,0 yıl ve kadınlar için 67,3 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 51,0'ı hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 iken 2020 yılında yüzde 29,2'ye düştü. Genç erkeklerde istihdam oranı 2019 yılında yüzde 43,4 iken 2020 yılında yüzde 38,8 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 22,6 iken 2020 yılında yüzde 19,2 oldu.



Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51,0'ının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19,3'ünün tarım sektöründe, yüzde 32,9'unun sanayi sektöründe, yüzde 47,8'inin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 23,9'unun tarım, yüzde 18,5'inin sanayi, yüzde 57,6'sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.



Genç nüfusun obezite oranı



Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2016 yılında 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı yüzde 3,8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 4,6 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 3,5 iken bu oran 2019 yılında yüzde 4,8'e, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 4,1 iken 2019 yılında yüzde 4,5'e yükseldi.



Diğer taraftan, 2016 yılında genç nüfusta normal kilolu olanların oranı yüzde 66,4 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3 oldu. Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 69,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 63,6 iken 2019 yılında yüzde 64,3 oldu.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı



Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2019 yılında yüzde 68,3 iken 2020 yılında yüzde 67,5 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2019 yılında yüzde 88,0 iken 2020 yılında yüzde 84,6'ya düştü. Bu oran 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 86,9, genç kadınlarda ise yüzde 82,2 oldu.

Gençlerin yüzde 47,2'si mutlu



Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağı sağlık



Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 48,0 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 24,6 ile başarı, yüzde 15,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28,0 ile başarı ve yüzde 12,7 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,1 ile başarı ve yüzde 18,6 ile sevgi takip etti.

İnternet kullanan gençlerin oranı



Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019 yılında yüzde 92,4 iken 2020 yılında yüzde 93,0 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 96,1 iken 2020 yılında yüzde 95,0 olurken genç kadınlarda 2019 yılında yüzde 88,6 iken 2020 yılında yüzde 91,0 oldu.