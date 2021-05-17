Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limanı'na gelen 17 konteynerde "bina taşı" olarak beyan edilen eşya, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli olarak değerlendirildi.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan kontrolde köpeğin ürünlerin bir bölümüne tepki vermesi üzerine içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen taşlar kırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ele geçirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu

Yapılan incelemede taşların içerisinde gizlenen şeffaf paketlerin uyuşturucu haplarla dolu olduğu anlaşıldı. Aramada toplam 1072,6 kilogram (6.264.259 adet) uyuşturucu hap ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ele geçirilen uyuşturucular, İskenderun Limanı içerisindeki gümrük ekiplerine ait bir depoda sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dün sosyal medya hesabından şu bilgileri vermişti:

"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL’dir."