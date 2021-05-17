Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Engelli baba hasta çocukları için yaşam mücadelesi veriyor
Muş'ta yaşayan engelli ve kalp hastası Cemil Temizel, eşi ve hasta olan 5 çocuğu ile hayat mücadelesi veriyor. Temizel'in tek arzusu ise ailesiyle birlikte oturabilecekleri bir eve sahip olmak.
Muş'un Kırkköy beldesinde yaşayan Cemil Temizel, 53 yaşında bir engelli.
İki kolunu da kullanamayan Temizel, eşi ve kendisi gibi hasta olan çocuklarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.
"Devletimiz gereken yardımı yapıyor"
Cemil Temizel, "5 tane çocuğum kalp hastası. Çocuklar engelli. İl il dolaşıyoruz tedavileri için. Devletimiz bize gereken yardımı yapıyor" dedi.
Eşine her zaman destek olduğunu söyleyen anne Temizel, "Bahçelerle uğraşıyorum. Tarlaya falan gidiyoruz biz. Çok şükür eşim işe girdi. Şu an da çalışıyor yani. Allah'a şükür" diye konuştu.
Evleri eski olduğu için akrabalarının yanında kalıyorlar. Temizel ailesinin tek isteği, başlarını sokabilecekleri sağlam bir ev.
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