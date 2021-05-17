Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası, Kurbağalıdere'de de etkili oldu.

Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu söyledi.

Deniz canlılarını tehdit ediyor

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası, sahte dip yapısı oluşturarak balıkların beslenme, üreme ve göçlerini olumsuz etkiliyor.

Deniz salyası, balık ağlarını da olumsuz etkilediği için balık avlarının yapılmasına da engel oluyor.