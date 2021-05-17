Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurbağalıdere de "deniz salyası" ile kaplandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere'de su yüzeyinde, deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.
Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası, Kurbağalıdere'de de etkili oldu.
Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu söyledi.
Deniz canlılarını tehdit ediyor
Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası, sahte dip yapısı oluşturarak balıkların beslenme, üreme ve göçlerini olumsuz etkiliyor.
Deniz salyası, balık ağlarını da olumsuz etkilediği için balık avlarının yapılmasına da engel oluyor.
Etiketler: İstanbul Marmara Bölgesi
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz