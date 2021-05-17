Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Ekipler, motoru arızalanan bottaki 55 kişiyi kurtardı.

Öte yandan Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 25 sığınmacı da ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.