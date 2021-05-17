Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 80 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarındaki iki ayrı operasyonda, 80 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı. 25 sığınmacının Yunanistan tarafından itilerek ölüme terk edildiği belirlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Ekipler, motoru arızalanan bottaki 55 kişiyi kurtardı.
Öte yandan Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 25 sığınmacı da ekiplerce kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Sahil Güvenlik Yunanistan
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