Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.A. ve A.D. üzerlerindeki bıçaklarla Metehan ve Mertcan K.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırganlar yakalandı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Mertcan K. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Metehan K. ise tedavi altına alındı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan A.A. ve A.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.