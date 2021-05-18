Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binadan ses geldiğini fark eden sakinler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ön inceleme sonucunda binanın tahliye edilmesine karar verildi. Söz konusu 24 daireli binadan gece saatlerinde yaklaşık 50 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler oteller ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

Bina sakinleri, yakındaki bir inşattan kaynaklı toprak kayması iddiasında bulunurken, yetkililer gün içeresinde bina ve çevresinde detaylı inceleme yapılacağını duyurdu.

