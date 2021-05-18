İzmit Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Ersel K.’nın idaresindeki otomobil, Güldibi Mahallesi mevkiindeki ışıklı kavşakta, karşı yönden gelen Ömer Y.’nin yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ersel K.’nın kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Serkan S.’nin idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile Ersel K.’nın aracında bulunan eşi ve 1,5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

