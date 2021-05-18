Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 09:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kapadokya’da balonlar yeniden gökyüzü ile buluştu
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 21 günün ardından yeniden havalandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde hava muhalefeti ve tam kapanmanın ardından 21 gün sonra sıcak hava balon turları yeniden yapılmaya başlandı.
Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izlemenin mutluluğu yaşadılar.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Turizm
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