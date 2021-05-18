Bursa’da petshop işleten Ali Şahin isimli hayvansever, 2002 yılında dünyaya gelen "Maviş" isimli posta güvercinini 18 yıl boyunca besledi.

Daha sonra Şahin'in baktığı güvercin hayatını kaybetti. Bu durum karşısında büyük üzüntü yaşayan Şahin, 18 yıl baktığı güvercininden ayrılmak istemedi. Bunun için farklı bir yola başvuran Şahin, hayatını kaybeden güvercinini dondurarak acısını bir nebze de olsun hafifletti. Şahin, şimdi ölen güvercininin maketiyle hasret gideriyor.

"Benim için halen yaşıyor diyebilirim"

18 yıldır beslediği posta güvercini "Maviş"i anlatan Şahin, “2000 yılında kendi güvercinlerimin yavrusu olarak dünyaya geldi. Aramızda çok güzel bir bağ oldu. "Maviş"i İstanbul’dan saldığımız zaman bile Bursa’ya yuvasına geri döndü. Bu güvercinlerin özelliklerinden biri de budur. 2018 yılında Maviş yaşlılığa bağlı öldü. "Ben de ne yapsam" diye düşündüm ve kuşu dondurtma kararı aldım. O günden beri de benim için halen yaşıyor diyebilirim. Kendisini çok özlüyorum. Birçok hayvan beslediğim, halen besliyorum ama onun yeri ayrı” dedi.

Kardeşi İbrahim Şahin de iş yerinin isminin kuşlardan geldiğini "Maviş"i çok özlediklerini söyledi.