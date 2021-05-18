Suriye açıklarında şüpheli bir gemi takibe alındı. Sahil Güvenlik birimleri ve Emniyet teşkilatı harekete geçti. Operasyona "Onur" adı verildi.

Zehir tacirlerine yönelik Mersin'e 71 mil uzaklıkta yapılan operasyonu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı koordine etti.

Uluslararası sularda operasyon

1 Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, 4 zodyak botu ve 135 personel katıldı. Emniyet ise operasyona 10 polis özel harekat ve 2 narkotik personeliyle destek verdi. 1 insansız hava aracı operasyonu havadan takip etti.

Ekiplerin gemiye yaklaşmasıyla zehir tacirleri uyuşturucuyu denize attı. Denize saçılan uyuşturuculara dibe batmadan el konuldu.

Operasyonu Bakan Soylu duyurmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakan Soylu, paylaşımında, “Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun” ifadelerini kullanmıştı.

Ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu madde, Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na götürüldü.

Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.

Operasyonun kahramanları da başarılarının haklı gururuyla hazır bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

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