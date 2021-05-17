Bakan Soylu duyurdu: 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.
Suriye açıklarında müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Başarılı operasyonu Bakan Soylu duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı:
"Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide, 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun."
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) May 17, 2021
Müdahale edilen gemide;
1,5 TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!
Allah nazardan korusun pic.twitter.com/CZv87tIEHe
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