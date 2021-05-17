Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısının öncelikli gündemi koronavirüs ile mücadele oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirdi. 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları ve nüfusa oranlı il vaka haritası analiz edildi. Aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin gelinen nokta değerlendirildi.

1 Haziran sonrasının yol haritası belirlenecek

Amaç, 10-12 bin bandında olan günlük vaka sayısını daha da düşürmek.

Bunun için ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esnafa müjde vermesi bekleniyor

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırıldı. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirildi.

İsrail'in saldırıları da masadaydı

İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıları durdurmak için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasındaydı.