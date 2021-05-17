Tam kapanma kararının ardından 29 Nisan'da çalışmalara ara verilen Meclis'te mesai başlıyor.

Meclis Genel Kurulu, yarın toplanarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) güçlendirmeyi amaçlayan teklifi görüşecek. Teklif, 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlıyor.

Sigortacılık alanına ilişkin düzenlemeler de yer alacak

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına sistemde birikim yapabilecek.

Dernek, vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimleri de 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılabilecek.

Teklif, sigortacılık alanına ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Araçlarda değer kaybı tazminatı oluşmasına sebep olmayacak kadar küçük hasarlar için tazminat talep edilemeyecek. Küçük ölçekli firmalara, istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

HSK üye seçiminde süreç işliyor

Meclis'te komisyonlar da yoğun bir tempoda çalışacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçeceği 7 üye için 115 adayı inceleyecek. Aday sayısını 21'e indirecek. 7 Haziran'a kadar Genel Kurul'da HSK'nın 7 üyesi seçilmiş olacak..

Adalet Komisyonu da, İcra ve İflas Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alınacak.

Teklif ile konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek.

Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu da bürokrat ve akademisyenleri dinlemeyi sürdürecek.