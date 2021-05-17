Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile Filistin'i görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede, Filistin’deki İsrail vahşetine dikkat çekerek, uluslararası toplumun buna daha güçlü bir tepki vermesinin elzem olduğunu vurguladı.
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