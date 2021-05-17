Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede, Filistin’deki İsrail vahşetine dikkat çekerek, uluslararası toplumun buna daha güçlü bir tepki vermesinin elzem olduğunu vurguladı.