Eren operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi
Eren operasyonları kapsamında, Şırnak ve Diyarbakır kırsalında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları devam ederken Eren operasyonları ile de yurt içinde terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor.
Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde yürütülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren-2 operasyonları kapsamında ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve güvenlik korucularının yürüttüğü operasyonda çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarla ilgili bilgi notunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha ETKİSİZ!— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) May 17, 2021
Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi.
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