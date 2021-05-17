Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çelik'ten BM'ye tepki: Bu siyasi ikiyüzlülüktür
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail ve Filistin'e yaptığı çağrıyı eleştirerek "BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından BM'nin İsrail ve Filistin'e yaptığı çağrıyı eleştirdi:
Çelik, Netanyahu hükümetinin çocukları öldürdüğünü belirterek şunları kaydetti:
"BM, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak 'Anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli.' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail'i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir."
Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 17, 2021
Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka birşey değildir.
Etiketler: AK Parti Filistin Devleti İsrail Ömer Çelik Netanyahu
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