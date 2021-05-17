Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay muhataplarıyla görüşmek için Rusya'ya gitti.

Türk heyetinin Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetiyle görüşmesi bekleniyor.

Rusya ile turizm trafiği

Görüşmede, heyetlerin Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alınacak.

Türk heyetinin bu kapsamda Türkiye'deki salgının son durumu, alınan tedbirler ve normalleşme adımları konusunda bilgilendirme yapması bekleniyor. Türk heyeti, 1 Haziran sonrası uçuşların açılmasını talep edecek.

Aynı zamanda Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimi konuları da görüşülecek.