Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 11 kişi tedavi altında
Tokat'ta 11 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi görüyor.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisanın sonlarından itibaren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 30 kişi başvurdu.
Hastalardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı. Hastanede 10, yoğun bakım ünitesinde ise 1 kişinin tedavisi sürüyor.
Tokat'ta geçtiğimiz günlerde, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 58 yaşındaki Hüseyin Sapasağlam hayatını kaybetmişti.
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