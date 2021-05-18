Karadeniz'de deniz salyası benzeri görüntüler tedirginlik oluşturdu.

Samsun Limanı'nda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle oluşan tabaka deniz yüzeyini kapladı.

"Bunlara aşırı alg çoğalması adını veriyoruz"

Kirliliğe ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Özgür Baytut, "Deniz salyası gibi aşırı üreyip çoğalan mikroorganizmaların yarattığı bir durum olmuş. Biz bunlara aşırı alg çoğalması adını veriyoruz. Bunlar denizde doğal olan mikroorganizmalar foto sentetik mikro algler. Bu mikroorganizmalar aşırı derece çoğaldığında denizde renk değişimine ve çeşitli etkilere sebep oluyor" dedi.

"Canlı hayatını olumsuz etkileyebiliyor"



Deniz yüzeyinde oluşan tabaka canlı hayatını olumsuz etkileyebiliyor.



"Balıkların ve kabuklu midyelerin, kabuklu canlıların ve diğer sucul canlıların solungaç yapılarını tıkayarak solunumlarını engelleyebiliyorlar. Toksit madde salgıladıklarında bu canlılara zehirleyebiliyorlar.''

Numuneler inceleniyor



Denizden alınan numuneler laboratuvar ortamında titiz bir şekilde inceleniyor. Çıkan sonuç kirliğinin asıl nedenini ortaya çıkaracak.



Uzmanlar, kirliliğin tehlikeli boyutlara ulaşmasından endişe ediyor.