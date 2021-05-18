Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı.

Yaptırdıkları COVID-19 testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından ülkeye giriş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İranlıların kente ulaşımını sağlanması için tahsis edilen 4 otobüs de gümrük kapısında mesaiye başladı.

İran'dan gelen Yasın Sanaeıravasan, uzun zamandır gümrük kapısının açılmasını beklediklerini söyledi.

"Kapının açılmasıyla gelişler artacak"

Gümrük kapısının açılmasının İran'da sevinçle karşılandığını anlatan Sanaeıravasan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 14 aydır gümrük kapısı kapalı olduğu için Türkiye'ye gelemiyorduk. Bugün kapı açıldı. Bu gelişme İran'da çok olumlu karşılandı. Türkiye'ye gelmek için insanlar bekliyordu. Kapının açılmasıyla gelişler artacak. Gelirken hiç bir zorluk yaşamadık. Test sonucumuz kontrol edildi. Gerekli işlemlerin ardından rahatça gelebildik."

Mohammad Jalilzade ise "İranlılar gelmek için hazırlıklarını yapıyor. Gelmek için bekleyen çok insan var. Sadece İran tarafında küçük bir sıkıntı yaşadık. Türkiye kapısından rahatlıkla geçtik. Gümrük kapısı bugün açıldığı için gelenlerin sayısı az ama birkaç gün içinde eski günlere döneceğine inanıyorum" dedi.