İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı terörist, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı ve TSK tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin'in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu operasyonlar bağlamındaki en kritik operasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, örgütün en kıymetli isimlerinden birinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Yeşiltaş, çekirdek halkaya dokunulmaya başlandığını aktararak, etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın organizasyonel yapısını sürdürme imkanını sağladığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Sofi Nurettin kimdir? Operasyon nasıl yapıldı? Terör örgütü nasıl etkilenecek?



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Sofi Nurettin operasyonunu @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/SWqg4tbrHZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021

"MİT'in terörle mücadele bağlamındaki en kritik hamlelerden bir tanesi"

Bugüne kadar çeşitli listelerde aranan teröristlerin hedef alındığını, bunların etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Yeşiltaş, bu pozisyonda bir teröristin etkisiz hale getirilmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Yeşiltaş, şöyle devam etti:

"Öte yandan PKK'nın hem Irak'ta hem Suriye'deki mevcut yayılması ve yapılanması dikkate alındığında etkisiz hale getirilen kişinin sözde Suriye yöneticisi olması da çok önemli. Niye önemli? Birincisi, PKK'nın Suriye'de Türkiye'ye yönelik yapmış olduğu saldırıları ortadan kaldırmış durumda. İkincisi de özellikle PKK ile YPG arasındaki bağlantının çok açık bir şekilde, net bir şekilde var olduğunu bize yeniden göstermiş oldu.

Bu bakımdan MİT'in son yıllarda yürütmüş olduğu terörle mücadele bağlamındaki en kritik hamlelerden bir tanesi. Muhtemelen bu tür eylemler, bu tür etkisiz hale getirme işlemleri devam edecektir. Özellikle örgütün 40 yaş üstündeki yönetici kesiminin hedef alınması, PKK'nın hareket kabiliyetini zayıflatabilir, karar alma kabiliyetini zayıflatabilir. Bu da örgütü etkisiz hale getirecektir."

Sözde yöneticilerin mobil olma imkanları sınırlı

Örgütün sözde yöneticilerinin mobil olma imkanlarının artık son derece sınırlı olduğunu belirterek, "Ya bir mağarada kalacaklar ya Kuzey Irak'ta kalacaklar. Bu tabii ki örgütün iletişim kanallarının da sınırlandırılması anlamına geliyor. Bu da örgütü Türkiye'ye karşı daha etkisiz, daha savunmacı bir noktaya itecektir" dedi.

"Öldürülen kişi Suriye tecrübesi olan bir isimdi"

Örgütün, 2-3 yıldır Türkiye'ye nasıl karşılık verebileceği noktasında büyük bir soru işareti oluştuğunu ifade eden Yeşiltaş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yoğun aktif ve sürekli alanda olan, istihbarat üstünlüğünü, teknoloji üstünlüğünü koruyan bir durum oluşturmuştu. Bu ister istemez PKK'da strateji arayışını sürekli hale getirmişti. Öldürülen kişi Suriye tecrübesi olan bir isimdi. O anlamda PKK'nın Suriye'deki stratejisinin altının boşalması anlamına geliyor. Bu bakımdan da belki bundan sonra Suriye bağlantısını etkisiz bir biçimde yürütmek zorunda kalacaktır PKK."

13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti

YPG Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Suriye’den Türkiye'ye gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin, son olarak şubat ayında Gara’da düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK’ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

Özel ekip kuruldu

Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında TSK’ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Sofi Nurettin, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, Sofi Nurettin’in Suriye’den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine, Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

Irak'ta olduğu gizli tutuluyordu

Sofi Nurettin’in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye’de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek Sofi Nurettin’in Irak alanına geçtiğini tespit etti.

Ayrıca yürütülen çalışmalarda, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin’in Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

Bunun üzerine kurulan özel ekip, Sofi Nurettin’in yeni görevi ve Irak’ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin’in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda, Sofi Nurettin’in Gara alanında Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yerel kaynaklar doğruladı

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği, MİT’in Irak’taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT’in Irak’taki yerel ağı ayrıca Sofi Nurettin’in, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin’in öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu, Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.

Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin, 1995’te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlendi.

2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen Sofi Nurettin kod adlı terörist bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticilerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici terör eylemini yönetti.

2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan’a devrederek bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yürüttü.

Ayrıca terörist Sofi Nurettin, TSK tarafından Gara alanında şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerine karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşın şehit edilmesi emrini verdi.

Örgüt açısından yıkıcı etkileri olacak

Güvenlik kaynaklarının, MİT’in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

PKK/KCK yönetimince Irak’ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Sofi Nurettin kod adlı Nurettin'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, PYD/YPG’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Sofi Nurettin’in eksikliğinin, örgütün üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.

MİT’in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.