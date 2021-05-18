Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin, 77 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiklerini söyledi.

250 bin Kırım Tatar Türkü'nün sürgün edildiğini söyleyen Bilgiç, "1944 yılının 18 Mayıs gecesi, 250 bin Kırım Tatar Türkü soydaşımız insanlık dışı koşullarda sürgün edilerek anavatanlarından koparılmışlardır. Bu elim hadisede Kırım Tatar Türklerinin büyük kısmı hayatlarını kaybederken, sağ kalanlar anavatan hasretiyle yaşamaya mecbur bırakılmışlardır. Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım’ın yasadışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

"Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz"

21 Mayıs’ı Çerkes sürgünü olarak andıklarını ifade eden Bilgiç, şöyle devam etti:

"21 Mayıs’ı ise Çarlık Rusyası’nın işgalinde öz yurtlarını terketmek zorunda kalarak Anadolu’ya sığınan Kafkas halklarının büyük kayıplar verdikleri, ortak hafızalarımızda bugün de yaşattığımız bir trajedi olan “Çerkes Sürgünü”nün 157. yıldönümü olarak anmaktayız. Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."