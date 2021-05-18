Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi dün İsrail tarafından bombalandı, saldırılarda Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi zarar gördü.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınadı.

Uluslararası topluma çağrı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Katar Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet ediyoruz."