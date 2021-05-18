Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 01:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den Filistin önergesi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti, bugün toplanacak TBMM Genel Kurulunda, "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme açılmasını talep edecek.
AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Filistin önergesi verecek.
AK Parti, Genel Kurul'da "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme açılmasını isteyecek.
Saat 15.00'teki Genel Kurulda, önergenin ön görüşmeleri yapılacak.
Etiketler: AK Parti Filistin Devleti Gazze
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