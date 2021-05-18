AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Filistin önergesi verecek.

AK Parti, Genel Kurul'da "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme açılmasını isteyecek.

Saat 15.00'teki Genel Kurulda, önergenin ön görüşmeleri yapılacak.

