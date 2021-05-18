Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi.

PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı terörist, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesine ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'nin kararlı duruşu, Başkomutanımızın iradesiyle KCK Rojava/Suriye Genel Sorumlusu YPG/YPJ Suriye Sorumlusu PKK Merkez Komitesi Üyesi HPG Askeri Konsey Üyesi Sofi Nurettin etkisiz. Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına. Tebrikler MİT ve TSK"