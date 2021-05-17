Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberlerindeki heyet, Rusya'nın Başkenti Moskova'da Rus heyetle görüştü.

Rus heyetine, salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlık etti. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için gereken önlemler ele alındı.

Türk heyeti bu kapsamda Türkiye'deki salgının son durumu, alınan tedbirler ve normalleşme adımları konusunda bilgilendirme de yaptı. Sputnik V aşısının sevkiyatı da görüşmenin gündemindeydi.

Bakan Ersoy: Taleplerimizi ilettik

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik" dedi.

Ersoy, Rus yetkililerin, Türkiye’de düşen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını ve iyi gidişatın farkında olduklarının altını çizerek “Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler” değerlendirmesinde bulundu.

Kalın: Önümüzde, yakın vadede bir takvim var

Ticari ilişkilerden turizme, enerji iş birliğinden Karabağ, Libya ve Suriye'ye kadar çok geniş perspektifte görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kalın, "Bu ikili ilişkilerin seviyesine yakışır bir şekilde, özellikle bugün aşı ve turizm ile ilgili konularda, Sayın Bakanımız çok doyurucu ve kapsamlı bir sunum yaptı. Rus mevkidaşları da bunun notunu aldı" dedi.

Rus yetkililerin, Türkiye'deki kapanma, şimdiki kademeli açılma ile ilgili süreci ve vaka sayılarını yakından takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.