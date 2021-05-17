Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in Türkiye'ye ilişkin beyanlarına yazılı açıklamada bulundu.

"Gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz"

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer'in açıklamasını reddettiğini vurgulayan Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, şunları söyledi:

"Avusturya İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz.

Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz."

İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceği açıklanmıştı

Nehammer, geçen yıl Avusturya'da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere ilişkin bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin, Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yinelemişti.

Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söylemişti.

Gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığı ileri sürülmüştü

Karl Nehammer, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlayarak, bu gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürmüştü.

Türkiye'nin, söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin ise Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek, Viyana'da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılmasının ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin, gerilimi artırdığı iddiasında bulunmuştu.