Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 206 bin 836 COVID-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.

Son 24 saatte 13 bin 864 kişi sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu.