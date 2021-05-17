Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 10 bin 174 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 COVID-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 206 bin 836 COVID-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.
Son 24 saatte 13 bin 864 kişi sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.
Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu.
Etiketler: Koronavirüs
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