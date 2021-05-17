Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası kameraların karşısına geçti.

"Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz"

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e silah satışını onaylamasına "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" sözleriyle sert tepki gösterdi:

[Biden’ın İsrail’e silah onayı]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafa geldiğinde silahsızlanma şu bu vesaire bunları konuşuyorsunuz. Orantısız bir saldırı ile Gazze’ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. pic.twitter.com/wLUFw2taDS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

"Birilerinin 'Filistin'den bize ne, Kudüs'ten bize ne' gibi nefret kokan yaklaşımlarına şahit oluyoruz. Mescid-i Aksa'nın ilk avlusunun adı '12 Bin Şamdanlı Avlu' olarak geçer.

Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı... Lafa geldiğinde, silahsızlanmayı konuşuyor. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Siz kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz. Bugün de tekrar hatırlatıyorum 84 milyon olarak Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz buna destek oluyorsunuz. Hiç durmayan bu zulüm Filistinlilerin ardı kesilmeyen göçleriyle süre gelmiştir. Kimi Arap ülkeleri de meseleye yanlış bakış açılarıyla yaklaştı."