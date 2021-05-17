TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail'in Filistine yönelik saldırıları ele alındı.

Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kaiser ile görüşmesinde ilk olarak koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşandığını belirterek, salgında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.

Filistin'den gelmeye devam eden, dozajı sürekli artan acı haberlerin herkesi derinden rencide ettiğini kaydeden Şentop, Ramazan Bayramı'nın bu nedenle hazin geçtiğini söyledi.

"Artık İsrail'e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor"

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek, çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil. İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz.

Artık İsrail'e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz."

Şentop, üyesi bulundukları uluslararası parlamenter teşkilatlarının, bu soruna derhal en kuvvetli şekilde tepki vermek için harekete geçirmeleri gerektiğini, gündemdeki bir numaralı sorunun bu olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı Şentop, "İslam İşbirliği Üye Ülkeler Parlamenter Birliği başta olmak üzere Asya Parlamenterler Asamblesi dönem başkanlığı bizde. Olağanüstü toplantıya çağırarak birtakım kararları net bir şekilde almanın faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Müslüman ülkelere mektup göndererek iş birliği çağrısında bulunduk"

Pakistan Milli Meclis Başkanı Kaiser ise geride kalan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Pakistan'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilat Parlamenterler Asamblesinin 2. Genel Konferansı'nda Şentop'u da görecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin ile ilgili endişelerini ifade eden Kaiser, Türkiye'nin bu konuda bölgede çok güçlü lider konumunda bir ülke olduğu için Filistin meselesinde kendilerine değerli öneriler sunabileceğini belirtti.

Öneriler çerçevesinde birlikte çalışmaktan onur duyacaklarının altını çizen Kaiser, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kutsal günler içerisinde masum insanların kanının akıtılması hiçbir şekilde kabul edilemez, bunun için kesinlikle eylem planı açıklamalıyız. Pakistan bu vahşeti etkin şekilde kınamaktadır, bu saldırılarda onlarca, yüzlerce yaralanma, ölümler oldu, bu bizde endişe yaratmaktadır, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da yapılan bu saldırıları en derin şekilde kınamaktadır. İsrail'in bu vahşeti karşısında Müslüman ülkelere mektup göndererek iş birliği çağrısında bulunduk. İran bu konuda bir konferans düzenleyecek. 24 Mayıs'ta davet edildim, kabul ettim, katılmaktan memnuniyet duyacağım. Bu platformda bu konu dile getirilebilir."

"Türkiye ve Irak arasındaki ilişki huzur ve istikrar için önem arz etmekte"

Meclis Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi yaptığı görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki yakın ilişkinin bölgenin huzur ve istikrarı için büyük önem arz ettiğini söyledi.

İki ülkenin halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının, içinde bulunulan zor günlerde karşılıklı desteklerle kuvvetlendirildiğini memnuniyetle müşahede ettiğini dile getiren Şentop, "Zor günler yaşıyoruz. Salgın, bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de Irak'ı da etkiledi. Yaşadığımız bu zor zamanlarda salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Şentop, geride kalan Ramazan Bayramı'nı, Filistin'de yaşananlar nedeniyle hazin geçirdiklerini belirterek dozajı mütemadiyen artan acı haberlerin, dünyadaki iki milyarı aşkın Müslüman'ı derinden rencide ettiğini vurguladı.

"İsrail'in devlet terörüne dünyanın sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz"

Filistin'e karşı baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişelendiklerinin altını çizen Şentop şunları söyledi:

"Siyonist İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz.

Başta İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler parlamenter birliği olmak üzere farklı uluslararası parlamenter teşkilatlarını meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde etkili bir tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Uygun bir zamanda ülkelerimiz ve bölgemizi ilgilendiren meseleler hakkında istişarelerde bulunabilmek temennisiyle şahsınızda Irak Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine, dost ve kardeş Irak halkına en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum."

"Filistin’e yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz"

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi de siyonist varlık olarak nitelediği İsrail'in Filistin halkına saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Irak olarak tutumlarının sabit ve esaslı olduğunu ifade eden Halbusi, Filistin halkına tam haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'e yönelik saldırıların son bulmasını istediklerini dile getiren Halbusi, şöyle konuştu:

"Biz de Arap ülkeleri olarak yakın günlerde Arap Parlamentolar Birliği çatısı altında bir araya geldik. Ortak tutum sergilemek açısından İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği, İslam İş birliği Teşkilatı çatısı altında hep birlikte ortaya çıkalım. Bu bölgede bulunan ülkeler olarak basit anlaşmazlıklar var aramızda. Artık zamanı geldi, bu anlaşmazlıkları mutlaka bertaraf etmemiz lazım. Bu anlaşmazlıklar geçilemez değil, önümüzde sınamalar var ancak eğer bir olabilirsek bunların üstesinden gelebiliriz."