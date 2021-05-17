17 günlük tam kapanma sona erdi, kademeli normalleşmenin ilk gününde hemen her nokta hareketlendi.

AVM'lere ilgi yoğundu

Yaklaşık 3 haftalık aranın ardından alışveriş merkezleri kapılarını açtı. Yoğunluk ilk saatlerden başladı.

Hafta içi açık olacak alışveriş merkezlerinin girişlerinde yine HES kodu denetimi yapıldı.

Kuaför ve berberler yeniden hizmet vermeye başladı

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kuaförler de 17 günün ardından kapılarını müşterilerine açtı. Randevusunu alanlar sabahın erken saatlerinde soluğu kuaför salonlarında aldı.

Pazarcılar tezgahlarına döndü

Kademeli normalleşme ile pazarcılar da tezgahlarına döndü.

Üsküdar'da bulunan Çengelköy semt pazarı da kademeli normalleşme kapsamında açıldı, vatandaşlar pazara giderek ihtiyaçlarını karşıladı.

Yeme içme yerleri paket servis ve gel-al şeklinde hizmet veriyor

Yeme içme yerleri satışlarına, paket ve gel-al servisle devam edecek.

Muafiyet kapsamındaki aşı olan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı çocuklar ise özgürlüğün tadını çıkardı.