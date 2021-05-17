Cumhuriyet Halk Partisi anayasa metnini tamamladı. Taslak metne ilişkin görüşme MYK'da ele alındı. CHP, Parti Meclisi'ni anayasa başlığı ile toplayacak.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, anayasa çalışmalarına ilişkin, "Çalışmamızı tamamladık kısa süre içinde açıklayacağız." dedi.

CHP anayasa çalışmasını Milleti İttifakı ortaklarıyla değerlendirdikten sonra kamuoyu ile paylaşacak.

"İttifak ortaklarıyla görüşülmedi, Kılıçdaroğlu'nun temennisidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakının genel başkanlarıyla ilgili yaptığı görevlendirme açıklamasına ilişkin de açıklama yapan Öztrak, "Sayın genel başkanımız kendi görüşlerini paylaşmıştır. Millet İttifakı liderlerinin yönetimde yer almasının milletimizin güvenini artıracağını söylemiş ve temennide bulunmuştur. Bu sayın genel başkanımızın bir temennisidir." dedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları da MYK'nın gündemindeydi. CHP saldırıları bir kez daha kınadı.

Öztrak, "İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını kınıyor, Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Bölgenin bir an evvel barışa kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.