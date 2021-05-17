İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda, çocuk, genç yaşlı demeden Filistinliler hedef alınıyor.

Türkiye'nin şefkat eli Türk Kızılay, zor durumdaki Filistinlilere yardım elini uzattı.

Filistin halkına yönelik acil eylem planını uygulamaya koydu.

Kızılay, bölgeye ilaç, tıbbi malzeme, gıda, hasta nakil ambulansı içeren yaklaşık 2 milyon liralık yardım ulaştırdı.

Filistin halkına yönelik destek çalışmaları için de 50 milyon lirayı aşkın acil yardım planını devreye aldı.

"Filistin Özel Yayını"

Bölgede yaşanan son durum ise, "Filistin Özel Yayını" ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bizim yapmamız gereken bu yangını hafifletmek ve söndürmek, acıları hafifletmek ve yaraları sarmak tabii ki yeni can kayıplarının oluşmamasını sağlamak" dedi.

Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen yayında, ihtiyaçlar ve son durum, bölgeden konuklarla değerlendirildi.

Hedef 60 milyon lira

Kampanyada hedef, 60 milyon liraya ulaşmak...

Filistin halkına el uzatmak isteyen hayırseverler, çeşitli yollarla yardımda bulunabiliyor. 2868’e FİLİSTİN yazıp göndererek 10 TL ile destek olunabiliyor.

Ayrıca www. kizilay.org.tr adresinden, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattından, bankalardaki Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından da yardım yapılabiliyor.