Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yer alan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mücadele eden Mehmetçiğin görüntüleri içeren bir video paylaşımı yaptı.
MSB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Bu asil milletin korkusuz yiğitleri Irak kuzeyini teröristlere dar ediyor. Kahraman ve fedakâr Mehmetçiklerimiz her türlü engele ve zorlu arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor.”
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