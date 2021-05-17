Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mücadele eden Mehmetçiğin görüntüleri içeren bir video paylaşımı yaptı.

MSB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu asil milletin korkusuz yiğitleri Irak kuzeyini teröristlere dar ediyor. Kahraman ve fedakâr Mehmetçiklerimiz her türlü engele ve zorlu arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor.”